رياضة | الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادته بالمستوى الفني الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي محليا وأفريقيا تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، كما حدد شرط رحيل نجم الفريق مصطفى محمد وهو الحصول على عرض يبلغ 10 مليون يورو.

وقال زادة في تصريحات عبر إذاعة راديو مصر:"نقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي وهناك تركيز كبير من اللاعبين في المواجهات الكبرى".

وأضاف:"لدينا مدير فني على أفضل مستوى يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة كما يعتمد على سياسة منح الفرصة للناشئين".

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وتابع:"سنخوض مباراة طلائع الجيش ولن ننسحب لظروف النقل التليفزيوني للقاء ولكن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماع عاجل في الساعات المقبلة لدراسة القرار في ظل وجود أخطاء تحكيمية كبيرة".

وأردف قائلاً:"نخطط ونضع كل هدفنا بالوقت الحالي على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا ونرى أن الزمالك قادر على حصد اللقب".

وعن ملف التجديد لعدد من اللاعبين على رأسهم ساسي وأوباما، علق زاده قائلا: "على مسئولتي لن يرحل أي لاعب من الزمالك وهذا الملف يقوده مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، كما لن نكشف عن الصفقات لضمان المزيد من السرية".

وعن موقف مصطفى محمد من الاحتراف، اختتم زادة تصريحاته قائلاً:"رئيس النادي وضع شرطا وهو حصول الزمالك على عرض بقيمة 10 مليون يورو".