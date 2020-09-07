رياضة | رسميا.. إيفرتون يضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. إيفرتون يضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن اللاعب الدولي الكولومبي قد اجتاز الكشف الطبي بمدينة ليفربول ليوقع نه الفريق استعدادا لبداية البريميرليج. بينما نشر نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة وداعية للاعب الكولومبي يتمني له التوفيق مع فريقه الجديد إيفرتون الإنجليزي. ومن المقرر أن ينضم خاميس رودريجيز لتدريبات نادي إيفرتون غدا الثلاثاء استعدادا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

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