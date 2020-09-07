رياضة | خصم 3 % من عقود لاعبو الاتحاد وإيقاف المستحقات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خصم 3 % من عقود لاعبو الاتحاد وإيقاف المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، خصم 3 % من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لحين تحسن نتائج و أداء الفريق السكندري.

جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى مصر المقاصة، و الأداء غير الجيد في بعض المباريات و خاصة مباراة الفريق الفيومي ، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية.

وقرر مسؤلو الاتحاد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق آمال وطموحات جماهيره و مجلس إدارته و إدارته الفنية .

وأكد المجلس تفهمه لحالة الغضب التي أنتابت جماهير الثغر عقب لقاء اليوم ، و يدعو الجميع داخل القلعة الخضراء إلى مساندة الفريق و جهازه الفني بقيادة الكابتن طلعت يوسف و دعمه ليعبر هذه النتائج غير الجيدة و العودة مُجدداً لتحقيق الانتصارات و العمل على تحقيق مركز متقدم ، خاصة و أن الفريق يحتل حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة ، و عودة الفريق لعروضه القوية التي قدمها منذ بداية الموسم لن يتحقق ذلك إلا بدعم ومساندة جماهير زعيم الثغر العظيمة .