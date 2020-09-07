رياضة | منتخب بيلاروس يفوز على كازاخستان دوري الأمم الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب بيلاروس يفوز على كازاخستان دوري الأمم الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص منتخب بيلاروس فوزا غاليا من ملعب مضيفه منتخب كازاخستان 2 /1 اليوم الأثنين في الجولة الثانية من المستوى الرابع للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبي. وتقدم مكسيم بورداشيف بهدف لبيلاروس في الدقيقة 53 ولكن أبات أيمبيتوف أدرك التعادل لكازاخستان في الدقيقة 62. وقبل ست دقائق من نهاية المباراة خطف فيتالي ليساكوفيتش هدف الفوز لبيلاروس. وحصد منتخب بيلاروس أول ثلاث نقاط له ليحل في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كازاخستان وصيفة المجموعة.

Advertisements