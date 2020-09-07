رياضة | فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع «الفهد الأسود»

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع «الفهد الأسود» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر نحو بيع نجم الفريق، النيجيري جونيور أجايي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووظهر أجايي بمظر سئ للغية بعد عودة الدوري المصري من التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث كان مثار انتقادات عديدة من قبل متابعي الأهلي.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأحمر، أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط بأنه لا يمانع في رحيل اللاعب، إذا تلقى النادي عرضاً جيداً بشأنه.

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كما قال المصدر، أن فايلر استقر على رحيل الجناح الأنجولي جيرالدو، فيما تمسك بالثلاثي، أليو ديانج، أليو بادجي، وعلي معلول.

ورفض الأهلي عرضاً من أحد الأندية الروسية في شهر يناير الماضي للتعاقد مع أجايي، إلا أن الأهلي قد يسمح برحيل اللاعب حالياً.

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود على ستاد المكس بمدينة الأسكندرية، في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.