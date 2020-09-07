رياضة | تريزيجيه يظهر فى تدريبات أستون فيلا استعدادا للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يظهر فى تدريبات أستون فيلا استعدادا للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه فى تدريبات نادي أستون فيلا اليوم الاثنين استعدادا لبداية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

وخاض أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه فترة إعداد الأسبوع الماضي فى ويلز استعدادا لبداية البريميرليج.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد الأسبوع بعد القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك الدولي.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن تأجيل مباراة الجولة الأولي بين استون فيلا أمام مانشستر سيتي بعد مشاركة الأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا.