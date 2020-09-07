رياضة | الإسماعيلي يسحق نادي مصر برباعية نظيفة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يسحق نادي مصر برباعية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الإسماعيلي فوزا عريضا على حساب نادي مصر برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على معلب الإسماعيلية في الجولة 25 من الدوري.

سجل عمر الوحش الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وعزز عبدالرحمن مجدي التقدم للدراويش بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 64، وسجل محمد الشامي الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 85، واختتم حازم مرسي أهداف الدراويش بعد إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 90.

ويعد الانتصار هو الأول للإسماعيلي منذ ثلاث مباريات بعدما فاز على طنطا قبل أن يُهزم من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما خاض 24 مباراة، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الاخير بعدما خاض 24 لقاء.