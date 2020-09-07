رياضة | نجم تشيلسي مطلوب في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي مطلوب في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي طالب إدارة ناديه الإيطالي بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كونتي يرغب في العمل من جديد مع كانتي البالغ من العمر 29 عامًا والذي تألق معه عندما كان كونتي يشرف على قيادة تشيلسي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن العائق الوحيد الذي يقف أمام النادي الإيطالي هو طلب تشيلسي مبلغ 65 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي.

وألمح الموقع الإيطالي أن الحل الوحيد لإنتر ميلان هو إيجاد صيغ لبيع عدد من لاعبي الفريق وهم الثلاثي إيفان بيريسيتش وجواو ماريو وهنريك دالبيرت الذين يلعبون على سبيل الإعارة.