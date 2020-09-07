رياضة | راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي، قادمًا من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد رمضان صبحي هو ثاني صفقات بيراميدز الصيفية، بعد الإعلان في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأعلن بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي بعقد لمدة 5 مواسم حتي عام 2025.

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وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات.

ومن المقرر أن يحصل رمضان صبحي على 40 مليون جنيه في الموسم، أي 200 مليون جنيه في 5 سنوات.

وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد رغبة الأخير بانتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وشارك صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بالموسم الحالي، بسبب الإصابة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.