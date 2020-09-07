رياضة | خطوة جديدة في طريق تجديد فرجاني ساسي عقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة في طريق تجديد فرجاني ساسي عقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن هناك تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي بشأن تجديد عقده.

وقام فرجاني ساسي بإبلاغ إدارة الفارس الأبيض بأنه لا يمانع تجديد عقده ولكنه لم ولن يخفض دولار واحد من قيمة عقده.

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وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك مع النجم التونسي بشأن تجديد التعاقد خاصة أن ساسي أكد أنه لن يحسم أمره إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا وأنه رحب بشكل مبدئي بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء ولكنه يرفض تقليل عقده.

وتم إبلاغ فرجاني ساسي بأنه سيتم وضع بنود تحفيزية وزيادة مكافآت المباريات ووضع بند الإعلانات بالإضافة إلى وضع بند جديد للفوز بالبطولات في عقده من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء وذلك في الوقت الذي تري فيه إدارة النادي الأبيض أنه من الصعب الحصول على القيمة المالية التي يحصل عليها في عقده الحالي.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك تبلغ مدته ثلاثة مواسم تبدأ من موسم 2019/2018 وتنتهي في 2021/2020 مقابل خمسة مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وعشرون يورو.