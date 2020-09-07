رياضة | العياط يعلن سلبية مسحات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العياط يعلن سلبية مسحات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي العياط، أحد أندية المجموعة الخامسة، بالقسم الثالث، سلبية مسحات جميع افراد الفريق "رابيد-تيست"، وأن فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تكشف عن الحالات الإيجابية للفريق.

ويستعد الفريق لاستئناف تدريباته عصر الثلاثاء، بعد الاطمئنان عن جميع أفراد لاعبيه وجهازه الفني، وسبيدأ الفريق تجاربه الودية خلال المرحلة المقبلة

وتستأنف منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل، وستشهد الجولة الرابعة والعشرين لقاء العياط مع بشتيل، بملعب مركز شباب بشتيل.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة