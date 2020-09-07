الامارات | الفرنسي مبابي مصاب بفيروس #كورونا ما سيحرمه من المشاركة ضد كرواتيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الإثنين، إصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018، وفق ما نقلته مجلة فرانس فوتبول وموقع آر.إم.سي سبورت.وبات مبابي الذي شارك في تمارين المنتخب الإثنين قبل أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية، سابع لاعب من سان جرمان يصاب بفيروس "كوفيد-19" بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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