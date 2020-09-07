شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «كلوب» و«برشلونة» بسبب ثنائى «ليفربول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألمانى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزى، عن غضبه الشديد بسبب الأنباء التى تربط الثنائى ساديو مانى وجورجينيو فينالدوم بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وترددت أنباء حول رحيل ساديو مانى إلى برشلونة لمساعدة ميسى فى الجانب الهجومى، فيما وصلت مفاوضات تعاقد البارسا مع فينالدوم بتوصية من كومان، المدير الفنى، إلى مرحلة الجدية، حيث عرض الفريق الكتالونى 10 ملايين يورو، فيما طلب الريدز 15 مليون يورو. وذكرت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، يرغب فى غلق الباب أمام محاولات برشلونة لضم ثنائى الفريق ساديو مانى وجورجينيو فينالدوم، موضحة أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يرغب فى ضم الثنائى ساديو مانى وفينالدو إلى «كامب نو» من أجل مساعدة الفريق على المنافسة الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الألمانى يورجن كلوب يشعر بالقلق فى الوقت الحالى تجاه اهتمام برشلونة بضم مانى وفينالدوم، متمنياً مرور فترة الانتقالات وغلق النادى على القوام الحالى للفريق من أجل الموسم الجديد.

وأضافت أن مدرب ليفربول يخشى تأثير وضغط برشلونة على لاعبى ليفربول، بعدما نجح خلال السنوات الأخيرة فى ضم لويس سواريز وفيليبى كوتينيو من الآنفيلد.

واختتمت الصحيفة بأن يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، يعلم أنه على الرغم من الأزمة التى يمر بها برشلونة وحالة عدم الاستقرار إلا أن قميص «البلوجرانا» لا يقاوم بالنسبة لثنائى ليفربول.

على جانب آخر، أعلن الإسبانى تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، أنه لا يستبعد الاستمرار مع الفريق «البافارى» لموسم آخر، على الرغم من التقارير التى ربطته بالانتقال لنادى ليفربول هذا الصيف.

وقال الدولى الإسبانى: «كان الموسم الماضى رائعا للغاية (توج فيه البايرن بثلاثية تاريخية).. ولكن هناك دائما مجالا للتحسن. أعتقد دائما أن اللحظة الحالية هى أفضل لحظة، وبالتالى أعتقد أن العام المقبل سيكون أفضل».

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وعن الأنباء التى ربطته بالرحيل عن الفريق «البافارى» هذا الصيف، علق صاحب الـ29 عاما قائلا: «لم أقل إننى سأرحل عن بايرن ميونيخ، ولم أتحدث مع أحد عن مستقبلى».