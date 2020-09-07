شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يُفسر إشارة «الصمت» ويرد على سؤال الاحتفال بهدف ‏في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فسّر رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الانجليزي، المنضم حديثاً لصفوف الأهلي، على اشارة الزام الصمت التي قام بها خلال فيديو تقديم نادي بيراميدز له عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رمضان خلال المؤتمر الصحفي لتقديم بيراميدز له:«لم أقصد بهذه الإشارة الاساءة لجماهير الأهلي، بل هي اشارة أقوم بها منذ مونديال روسيا 2018».

وعن سؤاله عن إمكانية الاحتفال حال التسجيل في شباك ناديه السابق الأهلي، قال رمضان:«طموحاتي أكبر من هذا الأمر، وهذا شىء سابق لأوانه لم أفكر فيه الاّن».

وأعلن بيراميدز اليوم حسم صفقة انتقال رمضان صبحي لصفوفه بشكل رسمي، قادماُ من هيدرسفيلد الانجليزي، بعد انتهاء اعارته للأهلي.