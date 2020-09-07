شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..الشباب السعودي يفسخ عقد «بلعمري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي، بشكل رسمي موافقتها على الطلب المقدم من الجزائري جمال بلعمري بإلغاء عقده، وإلزامه بدفع مبلغ مالي، وكشفت إدارة الشباب السعودى في بيان لها، أنها تعتزم إصدار بيان توضيحي وتفصيلي خلال الأيام المقبلة لكشف جميع الملابسات حول قضية اللاعب الجزائري مع الشباب، والتي قادت الإدارة للموافقة على إلغاء عقده.

أوضحت إدارة الشباب السعودى، أنها وافقت على الخطاب الذي تسلمته من اللاعب الجزائري في الأول من سبتمبر الجاري، على أن يلتزم بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي، مشيرة أنها أبلغت اتحاد القدم السعودي واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.