شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كيليان مبابي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للإصابة بفيروس كورونا، قبل 24 ساعة من مواجهة منتخبي فرنسا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
وسيغيب مبابي عن مواجهة فرنسا، بعدما تأكد إصابة اللاعب بفيروس كورونا، رغم عدم ظهور أعراض عليه.
ويعد مبابي سابع لاعب يصاب بالفيروس بعد نيمار، إيكاردي، دي ماريا، باريديس، نافاس، وماركينيوس.
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