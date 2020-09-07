شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اليد: القرعة خطوة ناجحة.. ومجموعتنا ليست سهلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أنه تبقي خطوة نحو اهداف الاتحاد الكبيرة من النسخة الاقوي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل.
وقال صفا: «انتهت القرعة ولكن العمل لم ينتهي وعلينا أن نعمل أكثر وأكثر من اجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول إلى أهدافنا بعيدة المدي في المونديال، وأشار إلى أنه كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل ريادتها العالمية».
وعن كواليس اختيار المجموعة السابعة واختيار اللعب مع العملاقين السويد والتشيك وممثل امريكا الجنوبية، قال: «كل القوي العظمي تم توزيعها على المجموعات وبالتالي لم تبقي مجموعة سهلة، ولكن كانت هناك مجموعات أقل صعوبة من المجموعة الحالية ولكن الطريق في المستقبل اصعب ويضع في طريقك مثلا بطل العالم وأوروبا».
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