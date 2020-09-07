شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: حركة صباعى في الفيديو الترويجى عملتها في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز، أن الإعلان الترويجي لتقديمه كلاعب جديد بصفوف الفريق السماوى، لم يقصد منه أى إشارة لأى أحد، مشيرا إلى أن حركة الإصبع معتادة عنه، وقد قام بها فى كأس العالم 2018 وفى العديد من المباريات، ولا يوجد منها أى إشارة مقصودة.

أكد رمضان صبحى جناح بيراميدز الجديد، إن انتقاله لصفوف الفريق السماوى، ليس له علاقة بالماديات، مثلما يشاع فى الفترة الحالية، لافتًا إلى إنه فضل خوض تجربة جديدة، خاصة وإنه لمس الإحترافية فى المعاملة من المسئولين بالنادى السماوى.

أضاف رمضان خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، إن بيراميدز يضم عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، الأمر الذى سيساعده على تحقيق طموحاته واقتناص العديد من الألقاب والبطولات خلال المرحلة المقبلة.

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

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وعن إمكانية الإحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى إنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.