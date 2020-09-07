شكرا لقرائتكم فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 20 بدورى رجال الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الأثنين ،مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 20 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث شهدت فوز كلا من ، طلائع الجيش على الشمس 3/0 و الأهلى على القناة 3/0 و الزمالك على سبورتنج 3/ 1 .

أقيمت الجمعة الماضية مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 19 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 مباريات، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، طلائع الجيش على سموحة 3/2 و الزمالك على هليوبوليس 3/1 و الأهلى على سبورتنج 3/ 0 والقناة على الاتحاد السكندري 3/1 و بتروجت على طنطا 3/0 والطيران على الشمس 3/1 .

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وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.