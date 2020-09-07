شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالتنسيق مع طلعت يوسف رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصم ما يعادل 3 % من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن نتائج وأداء الفريق .

وجاءت قرارات مجلس إدارة الاتحاد السكندري عقب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى مصر المقاصة و الأداء غير الجيد في بعض المباريات و خاصة مباراة اليوم ، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية.

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ومجلس إدارة الاتحاد السكندري بالتنسيق مع طلعت يوسف بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم و تحقيق آمال و طموحات جماهيره و مجلس إدارته و إدارته الفنية .

و يُقدر تمام مجلس إدارة الاتحاد السكندري حالة الغضب التي أنتابت جماهير الثغر عقب لقاء اليوم ، و يدعو الجميع داخل القلعة الخضراء إلى مساندة الفريق و جهازه الفني بقيادة الكابتن طلعت يوسف و دعمه ليعبر هذه النتائج غير الجيدة و العودة مُجدداً لتحقيق الانتصارات و العمل على تحقيق مركز متقدم ، خاصة و أن الفريق يحتل حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة ، و عودة الفريق لعروضه القوية التي قدمها منذ بداية الموسم لن يتحقق ذلك إلا بدعم و مساندة جماهير زعيم الثغر العظيمة .