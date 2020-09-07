شكرا لقرائتكم 8 نقاط تكفى الأهلى للتتويج بالدوري حال الفوز على حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتاج النادى الأهلى لـ11 نقطة من أجل حسم التتويج بالدوري رقم 42 في تاريخه رسميا بينما يتقلص عدد النقاط إلى إلى 8 حال فوز المارد الأحمر على حرس الحدود في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من: حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع : حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، خط الوسط : حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، خط الهجوم : محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، أحمد فتحي، ديانج، حمدي فتحي، جيرالدو، أحمد الشيخ، مروان محسن وأليو بادجي، فيما يجلس على دكة البدلاء وليد سليمان ـ أيمن أشرف - علي لطفي- محمد مجدي قفشة - جونيور اجاي- محمد هلاني - محمد شكري- عربي بدر - محمد فخري

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