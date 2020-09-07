شكرا لقرائتكم منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على فريق الترسانة البحرية 3/6 وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي ، في تحقيق الفوز في أولى ودياته بمعسكر الأسكندرية على فريق الترسانة البحرية في إطار إستعداد منتخبنا الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم والإستعداد لبطولة القارات بدبي.

إفتتح منتخب مصر التسجيل في بداية الشوط الأول ليتقدم 0/1 ثم تعادل فريق الترسانة البحرية 1/1 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1/4 لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية.

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وإنتهي الشوط الثاني بنتيجة 2/6 وفي الشوط الثالث أضاف فريق الترسانة هدف لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/6.

سجل أهداف المباراة كل من مصطفي سمير ومصطفي أحمد وكريم سيد كابتشو ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفي على صاصا ، بينما سجل أهداف الترسانة البحرية كل من محمد بدر وعزت السيد وإسلام محمد ، وحضر اللقاء حسن إسماعيل المدير التنفيذي لمنطقة إسكندرية لكرة القدم وسلم درع المنطقة لعبد الواحد السيد مدير منتخب مصر.