شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: الأهلي يستعيد ثقته وهدؤه تدريجيا بعد هزيمة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن الأهلي نجح في استعادة الثقة سريعا بعد الهزيمة من الزمالك في القمة، رغم أن بعض هذه المباريات تحقق فيها المكسب بصعوبة لكن المستوى والثقة تعود تدريجيًا.

وقال جوزيه في تصريحات تليفزيونية لقناة الأستديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس، إن الفريق الأحمر يستطيع أن يسيطر على اللقاء اليوم، خاصة أنه من المفترض أن يلعب بهدوء أكثر قبل 3 مباريات من التتويج بالبطولة المحلية.

يلتقي فريقا الأهلي وحرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأثنين، بإستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

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ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.