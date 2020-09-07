الاتفاق يجدد عقد العطوي إلى 2022

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جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة الاتفاق، يوم الاثنين، ثقتها بالمدرب خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى 2022. وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل بأن التجديد للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة جاء بموافقة أعضاء مجلس الإدارة، نظير ما حققه الجهاز الفني من أرقام وأهداف خلال الموسم الحالي. ويختتم الاتفاق الموسم الحالي 2019-2020 بمواجهة النصر، يوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري.

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