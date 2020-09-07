شكرا لقرائتكم سيتي يعلن إصابة محرز ولابورت بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الاثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي إيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي والحكومة، وأضاف: لم تظهر اعراض الفيروس على أي منهما، والجميع في النادي يتمنى لرياض وإيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد.

وشكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على "تويتر" وكتب في حسابه الرسمي: أنا بخيراحذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم . وحذا حذوه لابورت بعد بضع دقائق، وقال: شكرا لكم جميعا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبا. اعتنوا بأنفسكم.

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر ضمن المرحلة الثانية بعدما تأجلت مباراته ضد أستون فيلا عن المرحلة الاولى حيث منحته الرابطة أسبوعا إضافيا من الراحة كونه أنهى الموسم الماضي متأخرا بخروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي في 15 أغسطس الماضي.