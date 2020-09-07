«التشكيل والحكام والغيابات».. الأهلي ضد حرس الحدود فى الدوري.. «بث مباشر»

يلتقي فريقا الأهلي وحرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ،ياسر ابراهيم ، رامي ربيعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، ديانج ، حمدي فتحي ، جيرالدو ، أحمد الشيخ ، مروان محسن واليو بادجي، فيما يجلس على دكة البدلاء وليد سليمان ـ أيمن أشرف - علي لطفي- محمد مجدي قفشة - جونيور اجاي- محمد هلاني - محمد شكري- عربي بدر - محمد فخري. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

كما أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة مديره الفني محمد حليم، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة، مساء اليوم الاثنين، لمواجهة النادي الأهلي، في إطار مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب "المكس". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

Advertisements

وجاء تشكيل الحرس كالتالي:

أحمد السعدني، حسن مجدي، محمد الشبيني، محمد عبدالفتاح "تاحا"، خالد سامي، حامد خالد، أحمد فيليكس، مصطفى جمال، توني جوميز، عبداللطيف جريندو، إبراهيما كونيه.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق عن حكام مباريات الاثنين في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود، أحمد الغندور حكم ساحة، هاني عبدالفتاح وشريف عبدالله، حكام مساعدين، أحمد صالح حكم رابع، حسام عزب ومحمود وفا حكام فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 56 نقطة، جمعها من 21 فوز وتعادلين، وخسارة وحيدة، بينما يحتل حرس الحدود المركز 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

ويتطلع النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصارات، وذلك من أجل حسم بطولة الدوري الممتاز، حيث يغرد المارد الأحمر في صدارة جدول الدوري.