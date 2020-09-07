شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: الأهلى يستعيد ثقته وهدءه تدريجيا بعد هزيمة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، أن المارد الأحمر نجح فى استعادة الثقة سريعا بعد الهزيمة من الزمالك فى القمة، رغم أن بعض هذه المباريات تحقق فيها المكسب بصعوبة لكن المستوى والثقة تعود تدريجيًا. وقال جوزيه فى تصريحات تليفزيونية لتحليل مباراة الأهلى والحرس، إن الفريق الأحمر يستطيع أن يسيطر على اللقاء اليوم، خاصة أنه من المفترض أن يلعب بهدوء أكثر قبل 3 مباريات من التتويج بالبطولة المحلية.

يلتقى حاليا الأهلى وحرس الحدود، باستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدورى رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقى 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعانى منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربّع الاهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس فى أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدورى، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهى هدف لهدف أمام، نادى مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الإسماعيلى وكان آخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.