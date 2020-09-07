شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يهدر انفرادا أمام الحدود ويرفض هدية بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مروان محسن انفرادا صريحا على بعد سنتيمترات من مرمى الحدود الخالى، بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من زميله السنغالي أليو بادجي، وذلك خلال المواجهة المقامة بينهما حاليا باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات، وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

Advertisements

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، أحمد فتحي، ديانج، حمدي فتحي، جيرالدو، أحمد الشيخ، مروان محسن وأليو بادجي، فيما يجلس على دكة البدلاء وليد سليمان ـ أيمن أشرف - علي لطفي- محمد مجدي قفشة - جونيور اجاي- محمد هلاني - محمد شكري- عربي بدر - محمد فخري.

وأعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي والذي ضم كلاً من: حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع : حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، خط الوسط : حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، خط الهجوم : محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس في آخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.