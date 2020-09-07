شكرا لقرائتكم خبر عن متعب عن هدف طاهر محمد طاهر فى دجلة: "اللفة دى أنا فاكرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل للقلعة الحمراء بداية الموسم المقبل عقب إحراز الأخير لهدف فريقه الوحيد اليوم فى مرمى وادى دجلة فى المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .

وكتب متعب تغريدة على صفحته على تويتر: "لفة الوسط دى أنا فاكرها" ليرد عليه بعض الجماهير الأهلاوية قائلين: "خليفة الجان فى الملاعب بإذن الله".

كان طاهر محمد طاهر عاد لصفوف فريق المقاولون العرب اليوم بعد فترة طويلة من الغياب بداعى الإصابة وتحديدا بعد عودة النشاط الرياضى عقب انحصار وباء كورونا .

تعادل فريق وادى دجلة مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين قبل قليل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان المقاولون العرب قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، قبل أن يتعادل فريق الغزلان فى الشوط الثانى عن طريق رجب عمران وبالتحديد فى الدقيقة 66.

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عماد متعب

وكان الشوط الأول الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بهدف أحرزه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 43 من عمر المباراة بعد نزوله بديلاً.

بهذا التعادل يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 44 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، بينما يرتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 27 فى المركز الـ 12 بجدول المسابقة.

وعاد طاهر محمد طاهر إلى قائمة المقاولون العرب بعد غياب استمر لـ 209 أيام، بعد مشاركته فى آخر مباراة رسمية مع ذئاب الجبل فى الدورى العام أمام بيراميدز، وذلك فى 11 فبراير الماضى، حيث خسر المقاولون تلك المباراة بثنائية نظيفة قبل توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.