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شكرا لقرائتكم خبر عن عقد رمضان صبحى مع بيراميدز مُمتد لـ 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى بيراميدز، عن ارتباط رمضان صبحى جناح الفريق الجديد، بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة، بما يعنى أنه ممتد حتى عام 2025، وذلك بعد أن نجحت الإدارة فى شراء اللاعب من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتعد صفقة رمضان صبحى، هى الثانية لنادى بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.
وكان عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أكد أن كان هناك جدل كبير حول انضمام رمضان صبحي للفريق في المرحلة الماضية، موضحًا العملية التعاقدية مع اللاعب كانت سريعة لأن العمل في نادي بيراميدز ينتاسب مع قدرات وإمكانيات اللاعبين في النادي.
وأوضح أن هذا النوع من الصفقات يحتاج للسرعة وللحسم، كما أن بيراميدز كان آخر نادي تقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي وكان أقل عرض مادي تم تقديمه للنادي الإنجليزي، كما أن رغبة اللاعب كانت اللعب في بيراميدز، وشدد على أن التعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة وبالنسبة للقيمة المالية للصفقة فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب، وأوضح أن بيراميدز يبرم صفقات لتحقيق طموحات الفريق في الفترة المقبلة.
تقديم رمضان صبحي في بيراميدز
جانب من المؤتمر الصحفى
رمضان صبحى
رمضان صبحي في مؤتمر التقديم
رمضان صبحي في مؤتمر تقديم بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد
رمضان صبحي وممدوح عيد
رمضان وعيد وبسيوني وهاني سعيد
رمضان يتحدث للاعلام
رمضان يتحدث لوسائل الاعلام
صورة جماعية بتيشرت بيراميدز
عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز
ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز
ممدوح عيد ورمضان صبحي
مناقشات جانبية بالمؤتمر
مؤتمر بيراميدز ورمضان صبحى
مؤتمر بيراميدز
مؤتمر تقديم رمضان صبحي في بيراميدز
مؤتمر تقديم رمضان صبحي
مؤتمر رمضان صبحى
هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز
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