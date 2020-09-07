شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الشباب والرياضة: مصر أصبحت قبلة للأحداث الرياضية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن الدولة تولى اهتمام كبير بالرياضة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمام خاص بالرياضة ويعتبرها جزء من الأمن القومى المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الرياضة أصبحت من أهم مقومات الدولة الشاملة وأصبحت صناعة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطنى.

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ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن مصر أصبحت قبلة للأحداث الرياضة العالمية، وأكبر دليل على ذلك استضافة مصر لمونديال العام لكرة اليد ولأول مرة سيستضيف 32 دولة على مستوى العالم ، وهذا يعد إنجاز كبير يحسب لكل القائمين على منظومة الرياضة ، بجانب تقديم كافة أشكال الدعم للرياضيين ، موضحا أن الوزارة قدمت كافة أشكال الدعم رفاعة الأثقال شيماء خلف.