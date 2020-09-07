منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على فريق الترسانة البحرية 3/6 وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي، في تحقيق الفوز في أولى ودياته بمعسكر الإسكندرية على فريق الترسانة البحرية في إطار استعداد منتخبنا الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم والاستعداد لبطولة القارات بدبي، وافتتح منتخب مصر التسجيل في بداية الشوط الأول ليتقدم 0/1 ثم تعادل فريق الترسانة البحرية 1/1 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1/4 لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية. وانتهي الشوط الثاني بنتيجة 2/6 وفي الشوط الثالث أضاف فريق الترسانة هدف لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/6. Advertisements سجل أهداف المباراة كل من مصطفي سمير ومصطفي أحمد وكريم سيد كابتشو ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفي على صاصا ، بينما سجل أهداف الترسانة البحرية كل من محمد بدر وعزت السيد وإسلام محمد ، وحضر اللقاء حسن إسماعيل المدير التنفيذي لمنطقة إسكندرية لكرة القدم وسلم درع المنطقة لعبد الواحد السيد مدير منتخب مصر.

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