شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين حرس الحدود والأهلي في المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وحرس الحدود المقامة حاليًا باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

يخوض الأهلي مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول ، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو ، أليو بادجي ومروان محسن.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

فيما يخوض الحدود المباراة بتشكيل مكوّن من : أحمد السعدني، حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، محمد عبد اللطيف "جريندو" و إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب الفريقين ، ولم يستمر "جس النبض " طويلاً بين الاخلي والحرس فالأحمر حاول إستغلال سرعات الشيخ ومروان وبادجي فيما حاول الحرس الضغط عن طريق شرويبدة وجريندو وتاحا.

محاولات الأهلي تنوّعت من اليمين للشمال ولعب أحمد الشيخ كرة عرضية من ناحية اليمين للسنغالي آليو بادجي لكن الأخير سدد كرة ضعيفة في يد حارس الحدود.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.





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