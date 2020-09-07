شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى عن "الزموا الصمت": لا أقصد بها جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد، على ظهوره فى الفيديو الترويجى لانتقاله لصفوف الفريق السماوى، واضعًا: "إصبعه على فمه" فى إشارة لـ"الزموا الصمت" مؤكدًا أنه لم يقصد بها جمهور الأهلى، بل إنها طريقة اعتاد على القيام بها منذ مونديال 2018.

وأضاف رمضان، إن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.

تابع رمضان خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

Advertisements

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.

وأضاف أن الجميع في النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.