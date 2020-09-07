شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اليد يشيد بقرعة مونديال اليد.. ويؤكد: القادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه رغم النجاح الكبير الذي تحقق في حفل قرعة المونديال لكنها تبقي خطوة نحو أهداف الاتحاد الكبيرة من النسخة الأقوى من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل، وقال صفا: القادم أفضل، انتهت القرعة ولكن العمل لم ينته وعلينا أن نعمل أكثر وأكثر من أجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول إلى أهدافنا بعيدة المدي في المونديال، وأشار إلى أنه كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل ريادتها العالمية.

وعن كواليس اختيار المجموعة السابعة واختيار اللعب مع العملاقين السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية قال: كل القوي العظمي تم توزيعها علي المجموعات وبالتالي لم تبق مجموعة سهلة، ولكن كانت هناك مجموعات أقل صعوبة من المجموعة الحالية ولكن الطريق في المستقبل اصعب ويضع في طريقك مثلا بطل العالم وأوروبا، وأخيرًا تركنا الخواجه حرية الاختيار وطالبت برفع الضغوط النفسية من عليه وتركه يفعل ما يشاء واتفق معي صديق العمر هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد، وبإذن الله نواصل تحقيق النجاح ونطالب المصريين بالدعوات من أجل الوصول إلى أعلي مراتب النجاح..