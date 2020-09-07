شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكشف شرط تمديد إعارة البدرى وعبد المجيد لتماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم إعادة الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى البدرى لاعبي الفريق المعارين لأسوان ولن يفكر فى تمديد إعارتهما لزهرة الجنوب سوى فى حالة وجود صفقات تبادلية بين الفريقين، وقال خالد مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فوزنا على طنطا أعطانا دفعة معنوية هائلة فلقد كانت مباراة مهمة للغاية فى مشوارنا ، وأعادت للاعبين الثقة فى أنفسهم وأثبتت أن قرار إدارة الانتاج بالتمسك بمختار مختار قرار صائب للغاية"

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى: "نحارب حالياً الاجهاد بفضل الفاصل الزمنى القليل بين المباريات ونستعد لمواجهة أسوان الخميس المقبل ثم مباراة الزمالك الاحد المقبل ، وفى رأيى الوصول للنقطة 36 ستكون بمثابة الامان من الهبوط وانتظروا مفأجات كثيرة فى الأسابيع المقبلة للمسابقة".

وتابع خالد مهدى: "فكرنا فى إعارة مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لأسوان لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات فى ظل امتلاكنا لثلاثة مهاجمين ولن نفكر فى تمديد اعارتهم إلا فى حالة بقاء أسوان بالدوري ووجود رغبة لدينا لعقد صفقات تبادلية مع زهرة الجنوب فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف ذلك سيعود اللاعبان للإنتاج فى نهاية الموسم".

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة طنطا التى أقيمت عصر الاحد على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الانتاج بثلاثية دون رد ، حيث يبدأ الفريق اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية حيث يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة طنطا تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.