شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لقاءات الذهاب فى نصف نهائى دورى الأبطال منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن لقاءات الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والذى يضم فرق، الأهلى والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، من المقرر إقامته منتصف أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراتى العودة بعد أسبوع من الذهاب، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر"لقاءات الذهاب منتصف اكتوبر والعوده بعد اسبوع ...انتهي".

وقال مصدر بالكاف، إن مسئولى الاتحادين المصرى والمغربي تمسكوا بتأجيل مباريات نصف النهائي لازدحام جدول المسابقات فى كلا البلدين بسبب استئناف مسابقة الدوري حاليا، على الرغم من رفض مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الموافقة على طلبات الاتحادين المصرى والمغربى في البداية، لكن لجنة المسابقات تراجعت عن موقفها بعد إلحاح الاتحادين، وسيقوم مسئولو الكاف بتأجيل مشاركات أندية نصف النهائي فى النسخة المقبلة حيث سيبدأ الرباعي من دور الـ32 في ديسمبر المقبل.

وكان ”الخليج 365” قد أكد رفض أغلبية أعضاء لجنة المسابقات بالكاف طلبات مصر والمغرب بتأجيل البطولة بسبب ضيق الوقت وانطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا فى نوفمبر.

مباريات الدور التمهيدى

يومى 20 حتى 22 نوفمبر

يومى 27 حتى 29 نوفمبر

مباريات دور الـ 32

يوم 11، 12 ، 13 ديسمبر

يوم 20، 21 ، 22 ديسمبر

مباريات دور ا‏لمجموعات

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مباريات الجولة الأولى أيام 12 ، 13 فبراير

مباريات الجولة الثانية ايام 22 ، 24 فبراير

مباريات الجولة الثالثة أيام 5، 6 مارس

مباريات الجولة الرابعة أيام 16 ، 17 مارس

مباريات الجولة الخامسة أيام 2 ، 4 أبريل

مباريات الجولة السادسة أيام 10 ، 12 أبريل

في حين ستقام قرعة ‏دور الثمانية يوم 30 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات ذهاب ‏دور ربع النهائى أحد أيام 14 ، 15 ، 16 مايو، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 21 ، 22 ، 23 مايو.

ينطلق مباريات ذهاب دور ‏قبل النهائى أحد أيام 18، 19 ، 20 يونيو على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 25 ، 26 ، 27 يونيو، بينما تقام مباراة ‏النهائي يوم 17 يوليو.

قال الاتحاد الأفريقى خلال خطاب أرسله للاتحادات الوطنية أن فترة القيد الأولى تبدأ من 21 اكتوبر حتي الخامس من نوفمبر 2020، بينما تحدد فترة القيد الثانية من 6 نوفمبر حتي 19 من الشهر نفسه.