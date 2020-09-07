شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الإسماعيلى ونادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط له فى الموسم الحالى بالفوز برباعية نظيفة على حساب نادى مصر فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 18 نقطة فى المركز قبل الاخير للدورى ويتعقد موقفه فى جدول الترتيب.

تقدم عمر الوحش للإسماعيلى بالهدف الأول فى الدقيقة 23 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها محمد سلامة حكم اللقاء بعدما لمست الكرة يد أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر داخل منطقة منطقة الجزاء ، ويتصدى لها الوحش ويضعها بقوة داخل المرمى.

وفى الشوط الثانى أجرى أحمد العجوز بعض التغييرات التكتيكية التى غلب عليها العناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين بالنادى، استطاع نجم الدراويش عبد الرحمن مجدى من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 64 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها اللاعب من فوق الحائط البشري مرت على يسار عصام ثروت حارس مرمى مصر، وفى الدقيقة 85 يحرز محمد الشامى الهدف الثالث من تسديدة صاروخية، واختتم حازم مرسى مهرجان الأهداف فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر محمد مخلوف كرة طولية من داخل منطقة الجزاء برأسه لحازم مرسي على حدود منطقة الجزاء الذى سددها على يمين الحارس.