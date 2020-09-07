رمضان صبحى: انتقالى لبيراميدز ليس له علاقة بالماديات وفضلت خوض تجربة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى جناح بيراميدز الجديد، إن انتقاله لصفوف الفريق السماوى، ليس له علاقة بالماديات، مثلما يشاع فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه فضل خوض تجربة جديدة، خاصة أنه لمس الاحترافية فى المعاملة من المسئولين بالنادى السماوى.
وأضاف رمضان خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أن بيراميدز يضم عددا كبيرا من نجوم الكرة المصرية، الأمر الذى سيساعده على تحقيق طموحاته واقتناص العديد من الألقاب والبطولات خلال المرحلة المقبلة.
وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.
وعن إمكانية الإحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى إنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.
ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.
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