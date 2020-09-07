شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة بن شرقى بعد ظهور نتيجة الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، أنه تم تخصيص برنامج تأهيلى لثنائى الفريق، أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، حيث أكد طبيب الأبيض أن الأشعة أثبتت إصابة أشرف بن شرقى بإجهاد عضلى بسيط وسيخضع لبرنامج تأهيلى قبل العودة مرة أخرى للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، مشددًا على أن فرجانى ساسى خضع لجلسة استشفاء فى صالة الجيمانزيوم، مؤكدًا أن الإصابة التى تعرض لها خفيفة وبدأ مرحلة التأهيل قبل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق، وذلك بعدما تعرض بن شرقى وساسى للإصابة فى مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، حيث سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا الأربعاء المقبل، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة ببرج العرب.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.