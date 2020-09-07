شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لـ بيراميدز: رمضان صبحى أهم لاعب فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بانضمام رمضان صبحي إلى صفوف الفريق، مؤكدًا إنه إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من أهم اللاعبين في الكرة المصرية خلال الخمسة عشر سنة المقبلين وقائد المنتخب الأولمبي.

وقال عيد خلال مؤتمر الإعلان عن الصفقة: "رمضان صبحي انضم لبيراميدز كي يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ونحرص على تدعيم بيراميدز بضم لاعبين متميزين أمثال رمضان صبحي خاصة أنه إضافة مهمة للفريق وسيساعد النادي في تحقيق أهداف والوصول لأفضل مستوى خلال الفترة المقبلة".

وعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.

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وأعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالتعاقد مع رمضان صبحي، مضيفًا أنه كان سعيد بفكرة التعاقد مع اللاعب لأن الجميع يعلم إمكانياته جيدًا، وأكد أن رمضان صبحى قادر على مساعدة بيراميدز على تحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

وعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.