الامارات | منتخب سورية يلتقي الكويت في دبي ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سورية يلتقي الكويت في دبي ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد أمين عام الاتحاد السوري لكرة القدم إبراهيم أبا زيد اليوم الاثنين، أن منتخب سورية الأول سيلتقي نظيره الكويتي وديا في دبي الشهر المقبل.

وأشار أبا زيد أن "منتخب سوريا سيخضع لمعسكر تدريبي في الإمارات بالفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل وسيلتقي الكويت في 12 منه".

وكان منتخب سوريا بلاعبيه المحليين أنهى قبل ايام معسكرا تدريبيا محليا بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول استمر نحو أربعة أسابيع، استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العام 2022 وكأس اسيا 2023.

يذكر أن منتخب سوريا يتصدر المجموعة الاسيوية الاولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.

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