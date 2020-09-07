الامارات | تحديد موعد عودة النشاط الرياضي في العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد عودة النشاط الرياضي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال اليوم الاثنين عن موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على عودة الانشطة الرياضية في البلاد اعتبارا من 12 سبتمبر الحالي، بعد توقف دام اكثر من خمسة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد درجال ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت على عودة واستئناف الانشطة الرياضية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 12 من سبتمبر الجاري مع مراعاة اهمية الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي بشان الوقاية من فيروس كورونا".

واضاف درجال "الايام التي تسبق موعد عودة الانشطة الرياضية ستكون فرصة امام الاندية والاتحادات الرياضية للتهيؤ والاستعداد لعودة الانشطة. نحض الجميع على مواصلة اتباع الارشادات الصحية الرسمية حفاظا على سلامة المجتمع".

وتوقفت جميع الانشطة الرياضية في العراق منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد التي تسببت في الغاء مسابقة دوري كرة القدم لموسم 2019-2020.

ولم يتضح بعد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي حددته سابقا الهيئة الموقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في العشرين من الشهر الحالي بسبب عدم استكمال اغلب الاندية المشاركة تحضيراتها.

ولم تجر الهيئة الموقتة حتى الآن قرعة الموسم الجديد من الدوري على الرغم من تحديد 29 أغسطس الماضي موعدا لاجرائها.

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