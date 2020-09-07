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أحمد شوبير يكشف المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، وذلك بعدما تم الاستقرار على تأجيلها بعد إصابة بعض من لاعبي فريق الرجاء المغربي والوداد المغربي بفيروس .

وكتب شوبير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«لقاءات الذهاب منتصف اكتوبر والعوده بعد اسبوع ...انتهي».

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيرة الرجاء في 25 سبتمبر المقبل، ويلتقي الأهلي الوداد يوم 26 سبتمبر في مباريات الذهاب، على أن يكون مباريات الإياب 1 و 2 أكتوبر على الترتيب.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    99,863

  • تعافي

    78,108

  • وفيات

    5,530

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