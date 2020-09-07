شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، وذلك بعدما تم الاستقرار على تأجيلها بعد إصابة بعض من لاعبي فريق الرجاء المغربي والوداد المغربي بفيروس كورونا.
وكتب شوبير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«لقاءات الذهاب منتصف اكتوبر والعوده بعد اسبوع ...انتهي».
وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيرة الرجاء في 25 سبتمبر المقبل، ويلتقي الأهلي الوداد يوم 26 سبتمبر في مباريات الذهاب، على أن يكون مباريات الإياب 1 و 2 أكتوبر على الترتيب.
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