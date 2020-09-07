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الشوط الأول.. الأهلي 0 - 0 حرس الحدود

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي 0 - 0 حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، على معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو.
خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

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