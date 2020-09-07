شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء المقبل.

ويدخل الزمالك في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز. وفاز الزمالك أمس على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة 25 من الدوري.