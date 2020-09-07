شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من هدرسفيلد على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز رسميًا، ضم رمضان صبحي، نجم النادي الاهلي السابق هدرسفيلد تاون الإنجليزي الحالي، إلى صفوفه بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادمة.

وقال مدير العمليات بنادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، لي برومبي أنه تم احترام رعبة رمضان صبحي عندما أبلغ المسؤلين عن رغبته في الأنتقال لبيراميدز.

وشكر برومبي نادي بيراميدز مؤكداً على أحترافيتهم الكبيرة في التعاون مع النادي الإنجليزي مؤكداً أنه يتمنى النجاح لرمضان صبحي في محطته الجديدة خلال مشواره الكروي.

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو الماضي، بعدما قضى موسما ونصف مع القلعة الحمراء قبل أن يرفض الأنضمام بشكل نهائي للنادي الأهلي ويحول وجهته إلى بيراميدز.