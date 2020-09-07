شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي وعيد يغيبان عن مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب فرجاني ساسي وأحمد عيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم نادى الزمالك، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة طلائع الجيش.

وأكد الجهاز الإداري للفريق على غياب الثنائي فرجاني ساسي وأحمد عيد عن مباراة سموحة للإيقاف، في الوقت الذي تشهد نفس المواجهة إنتهاء فترة الإيقاف الموقعة على إمام عاشور، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة على حسب وجهة نظر المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وبدأ الفريق اليوم استعداداته لمواجهة سموحة المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.