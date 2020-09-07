شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يعود لتدريب طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، عودة أيمن المزين، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا لأحمد سامي، الذي تقدم باستقالته من اجل تدريب نادي سموحة السكندري.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«ايمن المزين يعود لتدريب طنطا».

وكان أيمن المزين يتولي تدريب الفريق الطنطاوي بداية من الموسم، ولكنه تقدم بإستقالته من تدريب الفريق، عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري.