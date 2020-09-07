شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات: بيراميدز قدم أقل عرض إلى هدرسفيلد والحسم تم في 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن هناك الكثير من القصص التي تمت روايتها عن قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي، مشددًا على أن ناديه كان أقل عرض وصل لنادي هدرسفيلد الإنجليزي.

وأعلن بيراميدز ضم رمضان صبحي، بصفة رسمية، بداية من الموسم المقبل، بعدما أتم اتفاقه مع ناديه السابق هدرسفيلد الإنجليزي، ورفض اللاعب الاستمرار في الأهلي بعد انتهاء إعارته.

وأضاف عمرو بسيوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بيراميدز لتقديم رمضان صبحي: «بالنسبة للتعاقد مع رمضان، فنحن سمعنا قصص كثيرة عن قيمة الصفقة، والعملية التعاقدية كانت سريعة مع إمكانيات نادي بيراميدز، ومراعاة عامل السرعة والحسم».

وواصل: «كنا آخر نادٍ تقدم بعرض لـ هدرسفيلد لضم رمضان صبحي، وكنا العرض الأقل ماليًا، وتم رفض كل العروض الأخرى».

احنا أخر نادي تم التعاقد مع نادي رمضان وكنا أقل عرض نادي وصل لنادي هدرسفيلد، العروض اترفضت اللي اتقدمت.

استكمل: «حسمنا التعاقد في 72 ساعة فقط، والقيمة المالية خاصة باللاعب، ولديه الحرية في الإعلان عنها من عدمه».

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اختتم: «أشكر هاني السعيد وممدوح عيد على الحسم والسرعة في التعاقد مع اللاعب».